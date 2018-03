Bundesligaklubben Hamburger SV har fyret Bernd Hollerbach som cheftræner. Det sker blot syv uger efter Hollerbachs ansættelse.

Som midlertidig træner i resten af sæsonen er Christian Titz, klubbens U21-træner, blevet ansat.

48-årige Hollerbach magtede ikke at føre HSV til sejr i en eneste af de syv kampe, han nåede at få i spidsen for holdet.

I lørdags tabte HSV med hele 0-6 til Bayern München, og det blev for meget for klubbens ledelse.

HSV ligger lige nu næstsidst i Bundesligaen med 18 point efter 26 kampe. Holdet har syv point op til redning med otte kampe tilbage.

I de seneste år har HSV haft det svært og var også meget tæt på nedrykning i 2014 og 2015.

Det er dog indtil nu lykkedes klubben at klare frisag. HSV er den eneste klub, der har været en del af den bedste række i samtlige sæsoner siden Bundesligaens oprettelse i 1963.

- Vi er overbevist om, at vi skal gøre noget for at bevare vores muligheder for at blive oppe, siger Frank Wettstein, der er midlertidig leder i klubben, efter at administrerende direktør Heribert Bruchhagen og sportsdirektør Jens Todt blev smidt ud i sidste uge.

Hollerbach, der blev ansat 22. januar efter fyringen af Markus Gisdol, formåede at hente tre point ud af 21 mulige.