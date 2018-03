Tre erhvervsmænd og vinelskere investerer to millioner kroner 10 meter under jorden på den gamle Grand Cykelfabrik.

Omdrejningspunktet for den 500 kvadratmeter store vinkælder bliver Vinlauget Grand, som lige nu har 20 medlemmer, som er villige til hvert år at lægge 10.000 kroner for at få adgang til kælderens mødefaciliteter og egen vinvæg ned hyldeplads til 300 flasker vin.

Overraskelsen var da mildest talt også stor, da avisen forleden fik lov at smugkigge i kælderen, som håndværkerne lige nu er ved at lægge sidste hånd på. Bevidstheden om at befinde sig langt under jorden kombineret med den rustikke atmosfære og den alligevel elegante indretning skaber en speciel stemning og oplevelse, man ikke glemmer lige med det samme.

Vinlauget Grand ejes af tre private venner og vinelskere - ejendomsudvikler Brian Gade fra Vejle, forsikringsmægler Martin Olesen fra Fredericia, og jurist Jesper Engsig Christensen ligeledes fra Vejle - gennem deres fælles selskab, Vinlauget Grand ApS.Idéen er at skabe et fællesskab om vin og en unik ramme for netværk både af erhvervsmæssig og privat karakter. Målet er desuden at udbrede viden om vin og kombinere denne med afstemt mad på et højt kulinarisk niveau.Lavet har base i det 500 kvadratmeter store beskyttelsesrum under kælderen på den gamle Grand cykelfabrik i Nørre Aaby.Beskyttesesrummet er bygget om for to millioner kroner og indrettet med køkken, toiletter, mødelokaler, flugtveje og vinvægge med plads til over 50.000 flasker vin.Lavet lejer sig ind hos Mølholm Kapital, der overtog den faldefærdige ejendom for halvandet år siden, da Uffe Østerlid Inventar flyttede derfra

Sådan lyder det fra vejlenseren Brian Gade, der sammen med to venner har investeret to millioner kroner i omdannelsen af beskyttelsesrummet 10 meter under jorden på den gamle Grand cykelfabrik i Nørre Aaby til en unik vinkælder med køkken, toiletter, mødelokaler og plads til mere end 50.000 flasker god vin.

Nørre Aaby: - Det bliver et sted, der overrasker, og hvor kun fantasien sætter grænser - et sted, dine gæster aldrig vil glemme og et sted, hvor du kan udleve din egen passion for vin fuldt ud.

Hvis hele arealet udnyttes, er det muligt at indrette 140 private vinvægge.

- Men vi er rigtig godt tilfredse, hvis vi bliver 100, siger Brian Gade.

Han overtog den tidligere cykelfabrik for halvandet år siden gennem investeringsselskabet Mølholm Kapital, som han driver med Bo Højvang i partnerskab. Mølholm Kapital operer i hele landet med ejendomsudvikling og er lige nu også aktiv på havnen i Fredericia gennem datterselskabet Container Living, hvor Brian Gade er administrerende direktør.

Målet med vinkælderen er ikke at tjene en masse penge, den er udsprunget af de tre venners private interesse for vin og skal bare løbe rundt. Idéen er født over et glas vin for et par år siden, hvor Brian Gade og den ene af hans to vinvenner, Martin Olesen, sad og nød et godt glas sammen.

- Vinlauget Grand er en fritidsbeskæftigelse for os, selv om vi gør os umage for at lave et unikt og professionelt setup, som andre erhvervsdrivende kan bruge til at dyrke og udvide deres netværk i, forklarer Brian Gade.