Det rygtes fra det britiske parlament, at Storbritannien vil give Rusland skylden for et giftangreb i den engelske by Salisbury i forrige uge.

Men Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil ikke udtale sig om sagen - ikke endnu.

Journalisten Steve Rosenberg, som er korrespondent for BBC i Moskva, spurgte mandag præsidenten i forbindelse med en besøg på et kornlager i Krasnodar.

- Kom først til bunds med tingene der, så kan vi diskutere det, siger Putin ifølge Rosenberg på Twitter.

Den tidligere dobbeltspion Sergej Skripal blev sammen med sin datter fundet livløs på en bænk i Salisbury søndag 4. marts.

Skripal var i 2010 del af en større spionudveksling mellem Rusland og USA.

Britiske efterforskere har siden arbejdet på højtryk med hjælp fra både militæret og teknikere for at opklare det formodede angreb på Skripal.

Mandag eftermiddag holdes et krisemøde i Storbritanniens nationale sikkerhedsråd.

Et medlem af det britiske parlament siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at premierminister Theresa May vil give Rusland skylden for forgiftningen.

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, har sagt, at det er svært at forestille sig, at VM i fodbold i Rusland vil have britisk deltagelse, hvis det kan bevises, at Rusland stod bag forgiftningen.

VM finder sted til sommer i flere byer i Rusland.

Det formodede angreb med nervegift giver mindelser om drabet i 2006 på den afhoppede efterretningsofficer Aleksandr Litvinenko.

Den 66-årige Skripal og hans 33-årige datter har ligget på en intensivafdeling, siden de for otte dage siden blev fundet bevidstløse i den engelske katedralby.