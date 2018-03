For præcis et år siden udtalte driftslederen på Skovsgaard Gods, Bjarne Hansen, at han ville bevise, at økologi kunne gøres til en forretning. Visionen har siden da fået ben at gå på. Nu er den første store aftale med aftagere af lammekød i hus, og godset skal tilmed levere lammekød til dette års finale i "Årets Kok".