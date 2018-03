Debat: Unge skal tage erhvervsuddannelser

Når Anton og Sofie skal vælge ungdomsuddannelse, går de ofte uden om f.eks. tømrer- og kokkefaget. Det er bekymrende. Et stort ansvar ligger hos kommunerne, for det er i folkeskolen, at de unge kan få øjnene op for værdien af en erhvervsuddannelse.

En ny analyse fra AE-rådet viser, at udviklingen går den gale vej. Erhvervsskolereformen siger, at mindst 25 procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Kun 19 kommuner opfylder det.

Nordfyns Kommune er én af de 19. Her vælger 27,6 pct. af en ungdomsårgang at tage en erhvervsuddannelse. Det kan vi være stolte af. Men vi må ikke hvile på laurbærrene.

I 3F mener vi, at det er altafgørende, at kommunerne lever op til deres ansvar og informerer de unge om mulighederne med en erhvervsuddannelse.

I grundskolen skal vejlederne oplyse unge om håndværksuddannelserne i samme grad som andre uddannelser. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal kobles tæt op på erhvervsuddannelserne. De unge i grundskolen skal tilbydes aktiviteter, der skærper nysgerrigheden for og udvikler deres håndværksmæssige kompetencer. Endelig kan kommunerne via uddannelsesklausuler sikre, at kun virksomheder, der tager lærlinge, får del i offentlige opgaver.

Vi skal have gjort op med uddannelsessnobberiet og italesætte, at fremtidsudsigterne er mindst lige så gode med en erhvervsuddannelse som med en handelsskoleeksamen eller en studenterhue.