Omkring 120 medarbejdere sad mandag morgen klar hos Skat i Odense, efter at årsopgørelsen var blevet frigivet. De fleste borgere ringer, fordi de skal betale flere penge i skat, men der er normalt ingen sure miner.

Hvordan er det nu med det der håndværkerfradrag? Hvor langt skal jeg have til arbejde for at få et befordringsfradrag? Og hvordan kan det være rigtigt, at jeg skal betale penge tilbage i skat?

Spørgsmålene var lige så mange, som telefonkøen var lang, da omkring 120 medarbejdere hos Skat i Odense satte sig klar til at guide danskerne igennem deres årsopgørelse mandag morgen.

Tre vigtige fradrag Skat får over 200 millioner oplysninger fra banker, arbejdsgivere og pensionsselskaber, som bruges i forbindelse med årsopgørelsen. Der kan dog være penge at hente i form af sparet skat, hvis man har styr på sine fradrag. Her er tre af de mest almindelige:



Befordringsfradrag: Hvis du har over 24 kilometer til og fra arbejde, kan du få et fradrag, der udregnes forskelligt afhængigt af distancen og om du bor i en såkaldt udkantskommune.



Håndværkerfradrag: Du kan få op til 12.000 kroner i fradrag for udgifter til håndværkere og 6.000 kroner i fradrag for udgifter til rengøring eller børnepasning i eget hjem.



Brofradrag: Hvis du krydser Storebæltsbroen eller Øresundsbroen på vej til arbejde, kan du få et fradrag for en del af udgiften. På Storebæltsbroen udgør fradraget 110 kroner pr. tur med bil eller motorcykel og 15 kroner for tog eller bus.

Som ét af tre kundecentre i Danmark er det her, at man forsøger at hjælpe borgerne, der typisk ringer, hvis de skal betale mere i skat.

- Der er helt vildt pres fra morgenstunden, hvor der også vil være nogle, der slet ikke kommer i kø, fordi der er for mange, der ringer ind på samme tid, siger kontorchef Allan Vestergaard Hansen, der peger på, at de tre kundecentre regner med at tage imod 80.000 opkald i løbet af ugen.

Èn af de mange, der tager imod opkald, er Malene Møllmann Petersen. Hun har arbejdet i kundecentret i 12 år og ser faktisk frem til dagen, hvor årsopgørelsen officielt bliver frigivet og telefonlinjerne åbner.

- Det er lidt ligesom juleaften. Det er noget, man ser frem til og taler med sin mand og børn om op til dagen. Jeg er altid spændt på at se, hvad det er, som folk ringer med. Og så kan jeg godt lide at tale i telefon, siger Malene Møllmann Petersen, der sjældent taler med folk, der er decideret sure over, at de skal betale mere i skat:

- De fleste er bare glade for at få hjælp til at forstå deres årsopgørelse. Og nogle gange finder vi et fradrag, som de har glemt at indberette. Så bliver vi selvfølgelig ret populære, siger hun.

De faste medarbejdere er forberedt på en ekstra hård uge, hvor der skal overarbejdes en del for at kunne holde telefonlinjerne længere åbent end normalt. Kundecentret får dog også hjælp fra en gruppe medarbejdere fra forskellige kommuner og fra elever, der er samlet i kundecentret i den mest travle periode.