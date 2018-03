Af: Anette Thysen, Englandsgade 12 B, 1.th., Odense C - medlem af Ældrerådet

I lørdagens avis kunne man læse, at 350 af de ansatte på ældreområdet skal på skolebænken for at få endnu mere viden om demenssygdomme.

Det må man virkelig hilse velkommen, for det er så vigtigt, at man som ansat hele tiden bliver uddannet og rustet til at tage sig af de demente borgere, som der bliver flere og flere af.

Viden er guld, siger man jo, og det gælder virkelig også her.