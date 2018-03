På den anden side

ONSDAG og TORSDAG i uge 6 blev musicalen "Route 66" opført på Nordfyns Gymnasium. Efter flere års pause var der igen mulighed for os elever for at opføre en musical på skolen. Lige så snart jeg hørte om muligheden, meldte jeg mig, da jeg altid har været interesseret i at optræde og gerne ville bidrage til vores fællesskab på gymnasiet gennem denne interesse.

“ Det er fællesskabet og sammenholdet, der gør os til noget særligt, og det er de ting, der gør vores gymnasium til det gode sted, det er.

Musicalen har for mig været en personlig udfordring - specielt fordi jeg ikke normalt har kunnet lide at synge alene foran andre. Alligevel har arbejdet med den også været utroligt givende på mange punkter. Den har på et personligt plan givet mig lov til at prøve nogle grænser af.

Dette tror jeg desuden, en del af de andre medvirkende i projektet kan nikke genkendende til af forskellige årsager. Alle medvirkende er gået ind i projektet med forskellig baggrund og forskellige kompetencer, og vi har kunnet lære meget af hinanden indbyrdes. Nogle har lavet teater gennem mange år, andre var forholdsvis nye i drama, og nogle var helt grønne.

GENNEM ARBEJDET med "Route 66" har vi medvirkende etableret bekendtskaber med nye mennesker på tværs af både klasser, årgange og normale vennegrupper. Netop de fællesskaber, der dannes i de frivillige aktiviteter uden for skoletiden, som her en musical, er vigtige på et gymnasium som Nordfyns Gymnasium. De ekstra aktiviteter skaber det miljø, som er så vigtigt for gymnasiet.

Det er fællesskabet og sammenholdet, der gør os til noget særligt, og det er de ting, der gør vores gymnasium til det gode sted, det er. Jeg valgte selv Nordfyns Gymnasium, fordi jeg følte mig hjemme i det miljø, der er her. Man kender hinanden på kryds og tværs, hvilket gør, at man virkelig kan føle sig hjemme og ikke blot lære faglige ting, men også mange ting om sig selv og sine venner. Det er sammenholdet, der er vores styrke, når vi nu ikke er placeret inde i en større by som gymnasierne i Odense.

MUSICALEN HAR DOG også vist mig tydeligt her midt i mit sidste år på gymnasiet, at vores fællesskab på skolen ikke blot er blandt eleverne. Alle byder ind. Både elever og ansatte gik ind i musicalprojektet med en positiv indstilling, og alle har sat kræfter ind for at skabe en fælles oplevelse. Under hele musicalforløbet har vi elever kunnet tage initiativ, samtidig med at vi også er blevet støttet hele vejen igennem, og gymnasiet har bakket os op hele vejen.

En musical er en af de ting, der er med til at skabe det gode studiemiljø på vores gymnasium, ligesom frivillig ekstra sport, fredagscafé, gymnasiefester og så videre. Men det, en musical også kan, er at gøre os synlige og vise omverdenen os. Det "os" jeg selv kender som et enestående fællesskab på vores skole. Det at have en musical på Nordfyns Gymnasium er en vigtig tilføjelse til vores sociale liv. For mig er det i hvert fald tydeligt, at denne aktivitet er med til at danne ramme om et helt særligt fællesskab, der spænder over forskellige mennesker med forskellige interesser. Derfor håber jeg også, at der fortsat vil være musical på Nordfyns Gymnasium mange år frem.