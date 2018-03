Broken News

Jordemødre får tid til at passe papirarbejdet, når fødslerne overtages af rengøringsassistenter, landbrugsmedhjælpere og slagteriarbejdere.

Jordemødrene på Odense Universitetshospital, OUH, har nu så mange ikkefødsel-relaterede opgaver, at de i praksis aldrig ser de mødre, der kommer ind for at føde.

Årsagen er, at rengørings, service- og kontorfolk er sparet væk, så deres opgaver må klares af jordemødrene.

I stedet for at ansætte flere jordemødre, er OUH gået en utraditionel vej og har sendt den fysiske håndtering af fødsler i EU-udbud. Den licitation blev vundet af et polsk vikarbureau, som rykker ind på fødeafdelingen sidst på ugen.