Ligestilling, ligeløn, lige rettigheder. Just name it, Metoo. Debatten raser. Det er ingen hemmelighed, at disse ord er fremmedord i den muslimske kultur. Her hvor kvinderne holdes i et jerngreb i social kontrol af mange af deres mænd. Men også af brødre og onkler. Disse mænd mener, deres kvinders plads er i hjemmet. Lave mad og gøre rent. Dette giver ikke alene ulykkelige kvinder, men gør det også næsten umuligt for disse kvinder at blive integreret. Ingen uddannelse, intet arbejde og for mange dårlige sprogkundskaber til følge.

Lykkeligvis arbejder flere og flere unge muslimer imod denne kulturelle livsform.

I dette lys er det derfor deprimerende, at et TV2-hold viser en udsendelse med 11 somaliske kvinder, der udstilles som udnyttere af det danske system. Ene og alene grundet de ikke taler dansk.

Kvinderne deltog i et arrangement i Vollsmose, hvor primært ressourcesvage borgere kommer. I stedet for at hjælpe kvinderne gjorde TV2 dem nervøse. Så meget det var nødvendigt for en at slå over i sit modersmål.

Uhyggeligt er det, at politikerne efterfølgende på Christiansborg slår plat på situationen og på det nærmeste udstiller disse kvinder som analfabeter. Og bruger situationen i deres egen uduelighed for at løse problemerne i ghettoerne og som alibi til at rive ghettoerne ned.

Endnu mere uhyggeligt er det, at flere politikere i Odense Byråd stiller sig op i hylekoret for at dække over deres egen manglende formåen til at løse ghettoproblemerne her.

Når TV2 spørger byrådet, hvem der vil tage ansvaret for den fejlslagne ghettopolitik, hører vi ikke nogen bede om taletid. Der må vi så på bedste Holbergmaner kunne konkludere: "Ergo ingen i Odense Byråd kan tale dansk."