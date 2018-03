Hold op med at være så nedladende over for de gule fagforeninger

Replik: Det er den samme plade, han spiller om og om igen.

Karsten Hønge er igen ude med sin gamle traver om, at kun nogle fagforeninger skal være fradragsberettiget - og at de gule fagforeninger splitter Danmark ad.

I avisen Danmark går hans debatindlæg denne gang under overskriften "De gules beskidte tricks i faglig kamp". Her udtrykker han frustration over, at de gule fagforeninger ifølge ham bruger ufine tricks og spreder usandheder.

Det ironiske er, at det er lige præcis, hvad SF-politikerens eget debatindlæg består af.

Således skriver han bl.a., at Krifa og andre gule fagforeninger er "splittelsesorganisationer" og "falske fagforeninger". Det er selvfølgelig ikke sandt.

Krifa er en fagforening, og vi har 200.000 danske lønmodtagere som medlemmer. Det er altså 200.000 menneskers valg, Karsten Hønge langer ud efter - og godt en halv million mennesker, hvis vi tæller de andre gule med. Karsten Hønge har ret i, at vores medlemmer ikke skal strejke. Men vi opfordrer dem heller ikke til at tage konfliktramt arbejde, hvilket han påstår.

Hvad politikeren imidlertid også har misforstået, er, at vi faktisk kæmper for gode forhold for danske lønmodtagere. Vi mener bare ikke, at strejke og lockout er de rigtige midler - hvilket den nuværende situation i høj grad understreger.

Alt det ved Karsten Hønge godt. Når han alligevel sætter den velkendte plade på, er det selvfølgelig et forsøg på at forpurre debatten. Det virker derfor ironisk, at han beskylder de gule fagforeninger for at bruge beskidte tricks - mens han selv ikke er bleg for at kaste om sig med usandheder og nedladende tillægsord.

Så kære Karsten: Skal vi ikke aftale, at vi debatterer sagligt, holder os til sandheden og ikke taler nedladende til andre, blot fordi vi er uenige med dem? Det ville klæde debatten.