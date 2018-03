For mange universitetsuddannelser minder om hinanden, men hedder noget forskelligt.

Det mener regeringens universitetsudvalg, som foreslår, at universiteterne sammen med ministeriet giver det danske uddannelseslandskab "et eftersyn".

Og den ambition finder støtte hos både oppositionspartiet Socialdemokratiet og regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti.