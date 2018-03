Assens/Tommerup: Dykkersæsonen nærmer sig, og Assens Dykkerklub inviterer derfor på et gratis prøvedyk. Det sker i Fyrtårn Tommerup lørdag 17. marts mellem klokken 15 og 18. Det eneste, man selv behøver medbringe, er badetøj og håndklæde, det øvrige udstyr stiller klubben til rådighed. Får man smag for dykning, er der efterfølgende mellem 3. og 24. april mulighed for at tage et kursus i dykning ned til 20 meter. Også her kan man låne udstyr, men efter endt uddannelse er det for egen regning. Se mere på asdyk.dk, hvor du også kan tilmelde dig. /liw