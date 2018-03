Aarup/Vissenbjerg: To røverier mod supermarkeder på fire dage.

Det er, hvad Fyns Politi er i fuld gang med at efterforske. For onsdag aften truede en ukendt gerningsmand sig til kontanter i Spar i Vestergade i Vissenbjerg, og lørdag aften gik det så ud over Meny, der holder til i Bredgade i Aarup.

Begge røverier blev begået kort før lukketid, og i begge tilfælde kom ind maskeret person ind bevæbnet med en pistol.

Røveri mod Meny Røveriet mod Meny på Bredgade i Aarup blev begået lørdag aften omkring klokken 20.40.



En maskeret mand kom ind i butikken. Med en pistol truede han sig til at få udleveret et ukendt beløb i kontanter.



Personalet låste sig derefter inde, indtil politiet kom, så derfor har de ikke set, hvordan røveren flygtede.



Røveren beskrives som værende dansk, 28-32 år, 180-185 centimeter høj, almindelig af bygning og lys i huden.



Han var iført en sort hue med huller til øjnene, en sort jakke med hætten trukket op og grå bukser med sidelommer og et lyst mærke på højre buskeballe.

Men Per Lydiksen Laursen, vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, vil ikke spekulere i, om de to røverier er kædet sammen.

- Det er for tidligt at sige lige nu. Vi arbejder ret intensivt med dem i øjeblikket for at få fanget gerningsmanden. Der er en lille mulighed for det, men vi skal også have held i sprøjten.

- Vi har nogle andre hændelser, som gør, at vi måske har en persongruppe, vi kunne interessere os for. Men det er ikke noget, vi uddyber lige nu i den fase, vi er i. Vi har nogle henvendelser, som giver os nogle indikationer, men det er helst ikke noget vi vil ud med nu. Det er det, vi undersøger nu; om det har en sammenhæng eller det bare er tilfældigheder, siger Per Lydiksen Laursen.