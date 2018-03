Debat: Skal man grine eller græde over mængden af usandheder om lærere?

Læserbrev

Replik: Torsdag d. 8. marts bragte avisen Danmark et læserbrev af Per Hovgaard om OK18, så fuld af faktuelle fejl, at man ikke ved, om man skal grine eller græde. Som en service for avisen - og ikke mindst dens læsere - vil jeg her forsøge at rette de mest graverende usandheder.

Per Hovgaard postulerer, at lærerne har en arbejdstidsaftale bedre end nogen andre offentlige ansattes. Rent teknisk har lærerne ikke nogen arbejdstidsaftale, men en lov tvunget ned over hovedet på dem efter lockouten i 2013. Efter en langvarig konflikt, som der er overvældende indicier på var planlagt fra statsapparatets side. Formålet var at spare ca. 2 mia. kr. i form af arbejdsforholdsforringelser, som skulle finansiere den daværende regerings højt profilerede folkeskolereform.

At denne lov skulle være bedre end nogen andre offentlige ansattes er notorisk forkert. Lærernes krav til OK18 har netop været en arbejdstidsaftale, som svarer til andre offentligt ansattes. Det ville da være at skyde sig selv i foden at bede om forhold som de andre, hvis ens egne arbejdsforhold allerede var bedre.

Per Hovgaard fortsætter med at fremkomme med urigtige fakta, idet han hævder, at lærernes formand Anders Bondo Christensen er chefforhandler for samtlige offentligt ansatte. Han er alene chefforhandler for de kommunalt ansatte.

Per Hovgaard skriver også, at lærerne generelt er "samfundsnedbrydere, som tilsidesætter gældende love og almindelig anstændighed". Jeg er selv lærer og kan ikke genkende dette billede, hverken af mig selv eller mine kolleger. Det er grove og sårende udsagn, og jeg undrer mig over, hvor Per Hovgaard finder dokumentation for, at lærere skulle være mere tilbøjelige til at bryde regler og love end andre.

Per Hovgaard fortsætter med at hævde, at danske elever er de dårligst underviste i verden, og at lærernes løn er accelereret de sidste 10 år i forhold til politi og sygeplejersker og meget andet. Det er helt fint, at Per Hovgaard tager stilling i den verserende OK18-konflikt, og det er OK, at han ikke kan lide lærere, men debatten er nødt til at være på et mere faktuelt grundlag.