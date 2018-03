112

Fredericia: Da klokken slog 14, havde ikke færre end 75 folk fra TrekantBrand været i sving for at hjælpe med oprydning efter de mange uheld på motorvejsnettet siden klokken otte mandag morgen.

Meldingerne gik ind til TrekantBrand i Fredericia, men der har været assistance fra kollegerne i Vejle, Middelfart, Kolding og Tyrstrup.

I alt ti alarmeringer gik i løbet af formiddagen ind til vagtcentralen i Fredericia startende med de tre uheld på den nye Lillebæltsbro hen over uheld på Taulov-motorvejen og det voldsomme uheld på motorvejen ved Skærup.

75 brandfolk i sving Fredericia: To indsatsledere og 17 mand samt diverse materiel til at klare opgaverne.



Middelfart: 13 mand og diverse udstyr.



Kolding: To indsatsleder, redninsgmateriel og 17 mand,.



Tyrstrup: Fem mand.



Vejle: To indsatsledere, udstyr og 17 mand.



Børkop: To mand.

- Det har været hektisk, men alt er blevet godt koordineret fra vagtcentralen i Fredericia, siger direktør for TrekantBrand Jarl Hansen.

Han tiltrådte som direktør 1. marts og var tilfældigvis i Fredericia, da det begyndte at bryde løs mandag morgen.

- Mit indtryk var, at alt fungerede fint, og det viste styrken af, at vi kan trække på indsats fra mange folk. Vi kunne hurtigt få sendt folk af sted fra alle stationer og samtidig sikre, at vi kunne være klar til at handle, hvis der skulle opstå en brand eller en anden alvorlig situation, siger Jarl Hansen.