Langeskov: Regnskabet for det forløbne års Langeskov Kræmmermarked leverede sorte tal på bundlinjen. Og bestyrelsen i Langeskov Borgerforening har på den baggrund uddelt 50.000 kroner til børn, unge og ældre i den tidligere Langeskov Kommune.

Langeskov Borgerforening modtog således over 60 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på 170.000 kroner.

Efter flere timers gennemgang fandt bestyrelsen frem til 24 foreninger og klubber, som efterfølgende modtog besked om, at de ville modtage støtte. De mødte op på Langeskov Rådhus onsdag 7. marts og modtog kuverter med de donerede beløb.

Efter overrækkelsen var Langeskov Borgerforening vært med kaffe/te samt en flødebolle - noget, som har været en tradition i alle de år Langeskov Borgerforening, den har uddelt penge.

Bestyrelsen lagde igen vægt på, at så mange personer som muligt i forskellige aldersgrupper ville få glæde af et beløb. Alligevel mener bestyrelsen, at det er trist at måtte skuffe de mange andre ansøgere med, at de ikke kom blandt de udvalgte. Men de er velkomne til at søge igen næste år, hvis efterårets kræmmermarked igen bliver en succes./EXP