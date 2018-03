Fredericia: Enhedslisten invivterer mandag aften til debat om fredning af Treldeskovene og kvælstofudslip i Lillebælt. Enhedslisten i Fredericia har inviteret partiets miljøpolitiske ordfører Søren Egge Rasmussen til at deltage i debatten om, hvad en fredning i Trelde kan betyde for biodiversiteten og borgernes adgang til skovene? Og om konsekvenserne af, at 2000 ton kvælstof endte i Lillebælt under havnebranden for to år siden? Alle er velkomne til mødet.