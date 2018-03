Der skal findes en ny formand, når Venstre i Svendborg holder generalforsamling onsdag aften. Den nuværende formand, Poul Weber, har meddelt, at han træder ned. Han afslører samtidig, at det ikke bliver noget problem at finde en afløser. Tre andre bestyrelsesmedlemmer stopper også.

Svendborg: Ingen kan just beskylde Poul Weber for ikke at have gjort en indsats for partiet Venstre, som han har repræsenteret gennem en lille menneskealder. Det lange cv tæller både en post i den gamle Egebjerg Kommunes kommunalbestyrelse og en plads i amtsrådet (2002-2005), ligesom han har nået at være amtsborgmester og medlem af regionsrådet. For to år siden gik han så ind og tog en tørn som formand for partiforeningen i Svendborg.

Jeg var ikke træt af politik, men mæt og stoppede derfor og havde ingen intentioner om at være med mere andet end som menigt medlem.Poul Weber, formand for Venstre i Svendborg.

Formandstjansen viser sig at blive den sidste i denne omgang for hr. Weber, der forud for onsdagens generalforsamling har meddelt, at han stopper i virket.

- Det er noget tid siden, jeg har meldt det ud til medlemmerne, siger Poul Weber, hvis dåbsattest efterhånden siger 68 år.

Han forklarer, at det hele tiden har ligget i kortene, at der skulle findes en ny formand efter valget, og at stoppet sker udramatisk.

- Da jeg stoppede med at være politisk aktiv i 2009, havde jeg været med i 28 år i træk. Dér kunne jeg mærke, at jeg var mæt. Jeg var ikke træt af politik, men mæt og stoppede derfor og havde ingen intentioner om at være med mere andet end som menigt medlem, fortæller han.

- Men så blev jeg opfordret til at tage et træk mere som formand og tog derfor to år til. Jeg sagde også, at når vi kom om på den anden side af valget, skulle der findes en ny.