For et par uger siden rejste Louise Hougaard Nitze fra Odense til Tanzania for at bestige Afrikas højeste bjerg. Læs, hvordan hun trodsede et voldsomt uvejr og til sidst nåede sit mål om at stå på toppen af Kilimanjaro.

- Og da vi gik der efter hinanden i snestormen med pandelamper på, var jeg da også ved at give op flere gange og tænkte: Det her er ikke mig - hvad laver jeg her? Sneen væltede ned over os, og der var masser af vind. Men små succeser undervejs gav fornyet energi, og derfor blev jeg ved.

Specielt det sidste døgn af den ugelange vandretur var udfordrende. En voldsom snestorm og 20 minusgrader gav Louise Hougaard Nitze og resten af den 13 mand store gruppe, hun rejste med, dårlige forudsætninger for at nå toppen.

Det var dog ikke alle fra gruppen, som fandt kræfterne til at fortsætte. Mens Louise Hougaard Nitze og en af de øvrige deltagere fra gruppen holdt snuden i sporet og fortsatte kursen mod toppen, måtte flere vende om og i stedet bevæge sig nedad.

- Da vi nåede Stella point, som er det sidste punkt inden toppen, fik vi et adrenalinsus, og vi kiggede på hinanden og besluttede, at nu ville vi også gå de sidste 139 højdemeter til toppen. Det skulle så tage halvanden time, fordi vinden var så strid. Da vi endelig kom op, og jeg ville tage min hætte og mine handsker af, gik det op for mig, at hætten var frosset fast til min hals. Mit ansigt var hævet og helt følelsesløst, men jeg må have formået at undgå at mærke det undervejs, fortæller Louise Hougaard Nitze.

- Det var virkelig en ud-af-kroppen-oplevelse at stå der på toppen og samtidig en kæmpe forløsning. Hele oplevelsen blev, som jeg havde håbet på. Jeg ville ud af min komfortzone, og det kom jeg i høj grad også. Jeg pressede mig selv til ydergrænsen, og det var fantastisk at opleve, at min viljestyrke holdt mig fast mod målet. Samtidig var det en stor naturoplevelse, hvor specielt gletsjerne fik følelserne frem i mig.