Odenseansk direktør skal i eftermiddag for retten om mur i Teglværksskoven i Nyborg. Det tog tre forsøg, før sagen kom for retten.

Nyborg: Når direktøren for firmaet Teglværksskoven Aps sætter sig på anklagebænken ved Retten i Svendborg, sker det efter en lang og bumlet vej til retssalen. Tre gange har man været nødt at udskyde sagen af forskellige årsager, senest fordi det ikke lykkedes domstolen at finde frem til direktøren og forkynde retssagen for ham.

Klokken 14.45 mandag 12. marts er han omsider at finde i retssalen i Svendborg, hvor hans anpartsselskab er tiltalt for at overtræde naturbeskyttelsesloven ved at opføre en mur mellem et sommerhus og en restaurantbygning i Teglværksskoven nord for Nyborg.

Anklagen lyder på, at loven blev overtrådt, da den 45 meter lange og to meter høje mur blev opført for tæt på strandbeskyttelseslinjen, og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i juni 2015, om at muren skulle væk, ikke blev overholdt inden fristens udløb 1. oktober 2015.

Muren står stadig i skoven, og anklagemyndigheden ønsker også, at retten tager stillingen til, om ejeren skal idømmes dagbøder, hvis ikke en ny frist, som fastsættes af retten, bliver overholdt.

Sagen har vakt en del forargelse i Nyborg, ikke kun på grund af muren, men også det sommerhus, den er opført ved. Den odenseanske direktør fik bygget et to etager højt murstenshus på grunden, hvor der tidligere lå nogle træhytter, som havde været anvendt til ferieudlejning. I modsætning til muren har huset fået myndighedernes godkendelse, men mange lokale har haft svært ved at acceptere, at bygningen på grunden kunne ændre karakter så markant.

At den odenseanske ejer også havde held med at få nedlagt en sti på grunden, som mange benyttede til at komme ned til vandet, lettede ikke på forargelsen.

- Den mur skæmmer overhovedet ikke. Huset, derimod, bør bortsprænges, lyder en af kommentarerne til avisens seneste artikel om sagen.