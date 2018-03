Strib: Fredericia Judo og Ju-jutsu Klub (FJJK) har været til Rollinge Cup med 14 kæmpere fra klubben og en række deltagere fra både Bramming, Fredericia, Esbjerg og Ribe.

Fra Middelfart/Strib deltog Frederik Fallesen og Marco Søby, som begge høstede guld ved stævnet.

I under 29 kilogram klassen måtte Frederik Fallesen slå to af sine dygtige klubkammerater plus en kæmper fra Bramming for at komme videre til finalen. Her ventede klubkammeraten, Mikkel Bak, i en dramatisk kamp, hvor begge kæmpere gav alt. Frederik afgjorde kampen med et holdegreb, som Mikkel ikke kunne komme ud af.

I under 26 kilogram klassen havde klubben Marco Søby med, og han mødte én modstander, som ikke fik et ben til jorden.