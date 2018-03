Konfirmandstuen i Føns var fredag ramme om et 50-års jubilæum i Onsdagsklubben - og her var alle stole besat.

Føns: Der var fyldt til sidste stol i konfirmandstuen i Føns, da lokale forleden fejrede en gammel vens 50 års jubilæum med musik, sang og underholdning. Således blev Onsdagsklubben hyldet for sine fem årtier på en fredag.

Per Jacobsen kom fra Viborg, hvor han nu bor. Han er søn af Alice og Bent Jacobsen, som for 50 år siden, var lærerpar på Føns skole og tog initiativ til stiftelse af klubben. Dengang hed den "Ældreklubben", men blev senere omdøbt til "Onsdagsklubben".

Klubben, som hovedsagelig dækker flere små landsbysamfund i det gamle Nørre Aaby og Ejby kommuner, har til huse i netop konfirmandstuen i Føns, og betaling af foredragsholdere klares med bidrag fra fonde. Men på grund af klubbens afhængighed af fondsbidrag, var der for omkring to år siden lavvande i klubkassen, og man frygtede, at klubben måtte lukke.

Det skete imidlertid ikke, for da alt så sortest ud, så rullede der lige et par gode bidrag ind i kassen, og ligeledes begyndte der at komme flere deltagere til foredragene. Derfor var glæden over at kunne fejre de 50 år ekstra stor i fredags. /EXP