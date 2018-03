Sundhed

SF's Villy Søvndal, der fik cirka 70.000 personlige stemmer ved valget i november, får nu også plads i Danske Regioners bestyrelse. Han vil arbejde for, at sygehusene får tilført flere penge i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem Danske Regioner og regeringen.

Sagen kort Danske Regioner holder generalforsamling i Aarhus torsdag den 22. marts, hvor der skal vælges en ny bestyrelse efter regionsrådsvalget i november 2017.Region Syddanmark har i forvejen to medlemmer af bestyrelsen, regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og 1. næstformand i regionen Poul-Erik Svendsen (S). Stephanie Lose bliver ny formand for Danske Regioner.

SF's leder i regionsrådet i Syddanmark, Villy Søvndal, får partiets ene mandat i den 17 mand store bestyrelse, der varetager de fem danske regioners interesser og er en magtfuld aktør inden for sundhedsvæsnet. Danske Regioner forhandler således den årlige økonomiaftale på plads med regeringen. Aftalen bestemmer, hvilke områder inden for sundhedsvæsnet, der skal prioriteres.

Villy Søvndal, der fik omkring 70.000 personlige stemmer ved valget i november, henviser til historier fra flere dele af landet om sygehuspersonale, der er presset ud over grænsen.

- Der er ingen vej uden om, at vi må komme sundhedsvæsnet til undsætning. Der må også være råd til det, nu hvor skattelettelserne ikke blev til noget, mener Villy Søvndal.

Du sidder som eneste SF'er. Hvad vil du konkret gøre?

- Jeg kender hovedparten af de folk, som sidder i Folketinget og har gode kanaler. Det er nødvendigt at samordne vores synspunkter med Folketinget. Jo tydeligere en stemme, der er til at fortælle om de faktiske forhold på sygehuset, jo bedre.

Villy Søvndal mener, at den gunstige økonomiske situation i Danmark bør komme sundhedsvæsnet til gode. Udsigten til et folketingsvalg inden for et år vil også øge muligheden for ekstra penge til blandt andre sygehusene, vurderer SF'eren med henvisning til, at regeringen er interesseret i at tilgodese sundhedsområdet før et valg.

- Jeg synes, at Danske Regioner står i en gunstig situation, der gør, at hvis ikke det lykkes at få et bedre resultat hjem end hidtil, så er arbejdet ikke gjort godt nok, siger Villy Søvndal.

Han mener også, at regionerne bør intensivere forebyggelsesindsatsen på baggrund af den store rapport over danskernes sundhed, der blev offentliggjort i sidste uge. Den viste blandt andet, at danskerne bliver mere stressede og tykkere. Desuden er flere års fald i rygning næsten stagneret siden 2013.