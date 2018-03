Nyborg: Det bliver både kongeligt og gratis, når Den Grønne - Nyborgs friluftkoncertplads ved voldgrav og slot - fredag den 15. juni bliver indvaderet af balletdansere.

Slot og voldgrav kommer til at danne baggrund for pirouetter og kraftfulde spring, når Den Kongelige Sommerballet besøge Nyborg denne junifredag.

Det er Kulturregion Fyn, der som tidliere år igen inviterer Den Kongelige Ballet på sommerbesøg. Værtsrollen går på skift mellem kulturregionens ni medlemskommuner - og i år er det å Nyborg Kommunes tur til at kunne præsentere publikum for nogle af verdens bedste dansere.

Ifølge en pressemeddelelse fra kulturregionen glæder der Erik Rosengaard (V), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Nyborg Kommune og medlem af Kulturregion Fyns politiske styregruppe.

- Det er helt fantastisk, at vi her til sommer kan opleve ballet af højeste kvalitet. Det bliver uden tvivl en helt særlig oplevelse, som jeg er sikker på både store og små vil nyde det, siger Erik Rosengaard.

Den Kongelige Sommerballet besøger i alt fem danske byer, hvor de viser uddrag fra ballettens forestillinger.

Der er gratis entré til arrangementet, og det kan anbefales at medbringe en picnickurv, fremgår det af meddelelsen fra kulturregionen.

Hvad aftenen mere præcist byder på, kan ses på www.kglteater.dk/sommerballet2018, hvor program og deltagende dansere løbende bliver opdateret.

Har man af en eller anden årsag andet for den 15. juni, er det muligt et par dage forinden at overvære balletforestillingen i Nyborgs naboby mød øst, Korsør. Her er der kongelig ballet i Byparken den 11. juni.

I alt fem byer får kongelig sommerballet-besøg. De tre andre er Silkeborg den 12. juni. Tarm den 13. juni og Sønderborg den 14. juni.

Så Nyborg-forestillingen er afslutningen på ballettens ugelange turné.