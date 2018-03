Tøjbutikken Trilou i Middelfart holder for tiden ophørsudsalg. Butikken lukker, da ejeren må erkende, at branchen er blevet for hård.

Trine Louise Jensen fortæller, at det blot er et par uger siden, at hun tog beslutningen om at lukke sin butik. Så hun har faktisk købt tøj ind til hele 2018, fordi hun hele tiden har troet og håbet på, at den negative udvikling ville vende. Men:

- Vi kan jo ikke blive ved med at tabe så store summer hver måned, så nu stopper vi, mens legen er lidt sjov - selvom den nu ikke er sjov. Jeg har taget den beslutning for at passe på mig selv og mine børn. Det er et kæmpe pres at have en butik som den her. Jeg skylder mine børn at sige, at det var det, siger hun.

For Trine Louise Jensen er det vemodigt at skulle sige farvel til butikken, men nu når beslutningen er taget, erkender hun også, at hun alligevel føler sig lettet. Trilou-ejeren frygter dog, hvilke konsekvenser det vil have for Middelfarts handelsliv, hvis ikke folk begynder at købe lokalt og mindre på nettet - et problem, som er generelt for byens handlende.

Hun har derfor en lille opsang til byens borgere:

- Hvis ikke folk vil have, at Middelfart og de små handelsbyer skal blive spøgelsesbyer, så skal de simpelthen bruge os fysisk, og hver en krone tæller. Kom nu ud i butikkerne og drop nethandlen, siger Trine Louise Jensen.