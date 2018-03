Svendborgs folkemusikforening Folk for Folk vandt prisen som "Årets Folk Spillested 2017". Nu vil man arbejde for at få Danish Music Award-Folk til byen næste år

- Det bliver en særlig tirsdag aften i Folk for Folk. Vi skal vise vores Danish Music Award frem, og ved folkemusikforeningens generalforsamling i april vanker der bobler og mere hurra, fortæller formanden for den 12 år gamle forening "Folk for Folk", Jens Holgersen. Anden gang var lykkens gang for Svendborgs folkemusikforening.

- Vi var også nomineret som "Årets Folk Spillested " sidste år, men nu var den dér, fortæller Jens Holgersen, der fredag aften ved Danish Music Award-Folk i Stakladen i Aarhus kunne løfte trofæet.

"Folk for Folk, der uden pause år efter år har præsenteret folkemusik er et af Danmarks væsentligste spillesteder for folkemusik lige nu. Rigtig god lyd, hyggelig og med autentisk atmosfære. Folk for Folk har med stort slid formået at holde skruen i vandet og fortsætter ufortrødent sit store arbejde, til glæde for publikum og musikere," lød det blandt andet i motiveringen fra juryen, sammensat af folkemusikere fra hele landet.

- Jeg kender ikke umiddelbart andre folkemusikspillesteder, som har et arrangement hver uge i både forårs- og efterårsæsonen, siger Jens Holgersen, der er stolt over tilstrømningen af alle aldre til arrangementerne.

- Jo, jeg synes vi holder folkemusikkens fane højt. Vi tager entré og honorerer musikerne pænt, siger han, der synes, at prisen drypper på Svendborg by.

- Der var meget opmærksomhed både fra TV og aviser omkring selve Danish Music Award-Folk, fortæller Jens Holgersen, der sammen med sin bestyrelse har rettet henvendelse til "Folk Danmark".

- Et sådan pris-show med over 500 mennesker, kunne vi godt tænke os at få til Svendborg. Derfor har vi tilbudt at arbejde for, at næste Danish Music Award-Folk, skal uddeles hos os i Svendborg allerede ved denne tid i 2019, fortæller formanden.

Folk for Folk, tirsdag aften på Arne B. klokken 18.30: spisning ved tilmelding forud hos Grethe Holmkvist. Klokken 20. Koncert med Holger Blue D.