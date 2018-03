En 14-årig dreng er død efter at have spist medicin. En 14-årig pige fik hjertestop, men blev genoplivet.

En 40-årig kvinde er blevet anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab, efter at en 14-årig dreng natten til søndag døde efter indtagelse af receptpligtig medicin i en lejlighed på Østerbro i København.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Kvinden sigtes også for at hensætte en person i hjælpeløs tilstand.

Hun vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag.

Den 14-årige, der er fra Frederiksberg, døde natten til søndag, efter at han formentlig havde indtaget receptpligtig medicin ved en sammenkomst i lejligheden.

En 14-årig pige, der bor i lejligheden, indtog også medicinen. Hun fik hjertestop, men blev genoplivet. Hendes tilstand er kritisk, men stabil, oplyser vicepolitiinspektør Riad Tolba, Københavns Politi.

Der er ikke oplysninger om, hvad det præcis er for noget medicin, børnene har indtaget. Der er ifølge politiet tale om receptpligtig medicin, som tilhører pigens mor.

- Det er en tragisk sag, siger Riad Tolba.

Politiet blev tilkaldt natten til søndag klokken 01.37, fordi der var fundet en livløs person i Østerbro-lejligheden, der er et samlingssted for, hvad politiet betegner som "socialt belastede unge".

Ud over de to 14-årige havde fem andre unge været til stede i lejligheden, men der er ikke oplysninger om, at flere har indtaget medicinen.

Politiet har mandag arbejdet på at klarlægge hændelsesforløbet, og der skal også holdes et ligsyn for at klarlægge dødsårsagen.

Ved grundlovsforhøret tirsdag vil anklagemyndigheden bede om at få dørene lukket. Derfor er der ikke flere oplysninger i sagen, før retsmødet er overstået, lyder det på Twitter.