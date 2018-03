Retten i Odense har frifundet en 69-årig mand, som var anklaget for krænkelser mod sit barnebarn.

En 69-årig bedstefar fra Odense kunne fredag ånde lettet op, efter en domsmandsret ved Retten i Odense frifandt ham i sagen, hvor han var tiltalt for at have krænket sit barnebarn seksuelt.

Manden blev frifundet med stemmerne to mod en, der var altså et flertal blandt lægdommerne og den juridiske dommer, der mente, at den 69-årige ikke kunne dømmes.

Det oplyser anklager Peter Nygaard-Hansen, der nu afventer den uddybende begrundelse for dommen, inden han vil tage stilling til, om sagen skal ankes til Østre Landsret.