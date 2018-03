Korinth: En bilist på vej ad Reventlowsvej i Korinth kom på afveje lørdag.

Klokken 17.30 modtog Fyns Politi en anmeldelse om en bil, der holdt på autoværnet. Og chaufføren var en ung mand, der havde travlt med at komme væk.

- Anmelderen så ham løbe væk fra stedet og blive samlet op af en anden ung mand, fortæller kriminalassistent Steen Foged fra Fyns Politi.

Og det kan der være en god grund til, han gjorde. Da politiet fik kigget nærmere på bilen, stod det klart, at nummerpladerne tilhørte en Mazda 323, men bilen de sad på, var en Mazda 626.

Og det var ikke det eneste problem. I bilen fandt politiet også værktøj - formodentlig til at begå indbrud med. Betjentene fandt også en sort taske, der indeholdt adskillelige kongelige porcelænsfigurer og to ældre digitalkameraer. Politiet arbejder med en formodning om, at det stammer fra et indbrud.

- Det er nok derfor, at han havde travlt med at komme væk, vurderer Steen Foged.

Hvis du mangler porcelænsfigurer, et digitalkamera eller har set eller hørt noget af interesse, vil Fyns Politi gerne høre fra dig på 114.