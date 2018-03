Fem måneder efter anholdelserne i en sag om økonomisk kriminalitet for cirka en halv milliard kroner er dommere endnu ikke parate til at åbne sagen for offentligheden.

Politiet kalder sagen "Operation Greed", og i et retsmøde mandag i Østre Landsret beder en af de 11 varetægtsfængsledes forsvarere om åbne døre.

- Dette er en almindelig sag om økonomisk kriminalitet, men den behandles, som om det var en narkosag eller drejede sig om noget personfarligt, siger advokat Niels Ulrik Heine.

Hans klient sidder i kørestol og bliver rullet ind i retslokalet af fængselsfunktionærer. Flere familiemedlemmer er mødt op, og de bøjer sig ned for at kramme manden.

Han, der er 43 år, sigtes for momssvindel til 90 millioner kroner og for skattesvig til 190 millioner. Hvis dette ikke kan bevises, sigtes han for groft hæleri med 500 millioner, oplyser anklageren, Pernille Søberg.

- Der forestår en omfattende efterforskning, og en række vidner skal afhøres, lyder en del af hendes begrundelse for dørlukning.

Omvendt peger advokat Niels Ulrik Heine på, at flere sigtede i sagskomplekset er på fri fod. Nogle af dem dukker af og til op til retsmøder.

- De kan så gå ud og underholde andre om, hvad de hører, siger Heine. Dermed falder argumentet om, at opklaringen af sagen vil bringes i fare, såfremt pressen og familien må lytte med, mener han.

Men de tre landsdommere giver anklageren medhold. De lukker dørene af hensyn til efterforskningen.

I alt er der 19 sigtede i sagen, hvor politiets bilagsmateriale fylder cirka 35.000 sider, oplyser advokat Heine.

I forbindelse med sagen har politiet beslaglagt flere ejendomme og en stribe luksusbiler.