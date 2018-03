Replik: I kronikken i avisen Danmark den 10. marts imødegår lærer Lisbeth Krogh Lund fra Hornsyld det, jeg har skrevet i et indlæg den 8. marts, hvor jeg bl.a. skrev, at lærerne var nogle forkælede brokkehoveder, og at andre offentlige fagforbund mere gik lærernes veje end deres egne medlemmers.

Det får Lisbeth Krogh Lund til at skyde mig nogle nederdrægtigheder i skoene, som at jeg ikke ejer humoristisk sans, og at jeg ikke har andet at bestille end at sidde og rette uforbeholden uretfærdig vrede mod nogle mennesker, hvis arbejde og situation jeg ikke har kendskab til.

Lærerne har de sidste mange år ikke bestilt andet end at brokke sig, og de har bestemt ikke grund til det. De fastholder, at de arbejder 1924 timer årligt, som en fuldtidsansat privat gør det, ligesom de oplyser, at de arbejder 200 dage om året og underviser 3,3 time om dagen. Dette regnestykke, som lærerne selv kører frem med, viser så, at de arbejder 9,6 timer om dagen, og trækker man de 3,3 timer fra, som de siger de bruger på undervisning, så er der 6,3 timer tilbage, men det er komplet umuligt at få oplyst hvad lærerne bruger den tid til.

I 2008, få dage før end finanskrisen brød ud, opnåede de offentligt ansatte lønforhøjelser, hvor mod de privatansatte ikke fik nogen lønforhøjelse. Det er stadig disse lønforhøjelser, som ikke er blevet tilbagekaldt, som det offentliges forhandlere bygger videre på, og nu ønsker yderligere forhøjet flere gange. Man kræver siden sidste overenskomstforhandling i 2013 9,1 pct. mere i løn, betalt frokostpause, og så vil man kun arbejde 34,5 timer om ugen mod de private, der både får langt mindre lønstigninger og skal arbejde 37 timer.

Oveni i det kræver lærerne, at de selv skal bestemme deres arbejdsforhold. Det er den slags, jeg finder vanvittigt, for hvorfor skal lærerne ikke indordne sig som alle andre?

Pas jeres arbejde, kære lærere; ingen ud jer selv forhindrer jeri, stop jeres evindelige brok og undervis eleverne, så de bliver dygtigere, og ikke pjækker på grund af kedsomhed, bare kom i gang.

Jeg har interesseret mig for skoleområdet i mange år og sat mig grundigt ind i forholdene ved åbne besøg, til tider også gennem mere anonyme, da det har været meget svært, nærmest umuligt, at få faktaoplysninger om skolerne gennem offentlige kilder.

Søndag den 11. marts blev lærer Peter Stouby Hansen fra Aarhus provokeret af mit indlæg, og han anvender i sit indlæg i avisenden sædvanlige taktik, som jeg kender så udmærket når nogen bliver forelagt fakta, de ikke bryder sig om; de forsøger at finde et enkelt punkt, som de mener, de kan bruge som bevis på en usandhed, og så i den forbindelse udstille - i det her tilfælde mig som en uvidende person, der ikke har sin dokumentation i orden, samtidig med at man glider udenom andre dokumenterede udlægninger.

Jeg skriver ikke noget forkert om PISA-undersøgelserne. Jeg henviser til undersøgelserne, der gennem årene har vist, at eleverne i Danmark hørte til blandt dem, der er blevet dårligst undervist med ringe boglig viden til følge, og jeg kommer overhovedet ikke ind på PISA's problemløsninger. Jeg kender kun til de problemer, som lærerne ustandseligt udsætter samfundet for.

Det passer ikke, når Peter Stouby Madsen skriver, at det for lærerne ikke handler om mere i løn, men om en arbejdstidsaftale. Den aftale er indgået ved sidste budgetforhandlinger i 2013, men aldrig overholdt af lærerne, der har været stygge og selvbestemmende mange år før 2013, men de har aldrig været værre end efter 2013, hvilket har givet det største lærerfravær, de flest pjækkende elever, de flest voldelige elever, de flest utilfredse elever og de fleste vikarer med milliardudgifter til følge, og det er under de omstændigheder, at lærerne kræver 9,1 pct. højere løn, gratis frokostpause, og mere tid til forberedelse. Det er uhørt, og de burde have en "sveder".

Hvis der er nogen, der måtte ønske det, så har jeg et righoldigt arkiv omhandlende skolerne og lærerne, så jeg kan dokumentere og skulle nogle ønske det, er jeg i stand til at fremlægge masser af dokumentation for lærersvigt ud over dem, jeg har nævnt og som er beskrevet i landets aviser.