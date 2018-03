Det mærkelige er at den gennemsnitlige pendlerafstand i 2015 var på kun 20,9 km hver vej. I realiteten er det jo ikke særlig langt og lyder ikke alarmerende, men lad os f.eks. se på konsekvenserne i Koldings trafik:

18.684 personer kommer dagligt til Kolding for at arbejde.

12.987 kører hver dag ud af Kolding for at arbejde.

Regner vi med, at de skal hjem igen, og med den gennemsnitlige afstand disse mennesker tager, så er det daglig mere end 1,3 mio. km de tilbagelægger på vejene i Kolding Kommune.

Trafikken på f.eks. Vejlefjordbroen er i myldretiden steget med 40-45 pct. i perioden 2010-2017, 39 pct. i gennemsnit.

Hvor mange personer sidder der så i hver bil? I 1981 sad der 1,84 i hver bil. I 2008 sad der 1,47. Her finder vi de først 20 pct. af den trafikstigning, der er sket.

Alle løsningsforslag med offentlig trafik, cykler og andre velmente løsninger er noget, der tager tid, noget vi skal bruge for at for at forhindre flere motorveje i fremtiden.

Det, vi skal i dag, er at få flere personer i bilerne NU når de kører fra A til B.

Mit forslag: Bilister, der vil have fradrag for kørsel mellem hjem og arbejde, skal have fast installeret en scanner/GPS med automatisk km-kontrol i bilen. Den viser samtidig hvorfra og hvortil. Har man det, kan man få fradraget.

Har man mere end sig selv i bilen over en periode (ukendt) kan man få X pct. mere i fradrag. pr. passager.

En person, som vil køre med i en bil, har i hånden indsat en "passagerchip", som ejerne af bilen så scanner ind og ud. Passageren kan så få den samme X pct. af fradraget for ikke at have kørt.

Der er selvfølgelig noget kontrolarbejde, som skal indkøres i denne procedure, men jeg er af den faste overbevisning, at belønninger er den eneste vej til at få flere biler væk fra de danske veje.

Højere afgifter på parkering mm. hjælper ikke en dyt, idet det vil ramme de mennesker, som har bilen stående det samme sted i hele arbejdsperioden. Hvorimod de, der kører på arbejde, og derefter bruger bilen til firmabaseret kørsel, ikke får samme P-straf, men forurener mere.

Straf har i mange henseender vist sig kun at have en minimal virkning på folks adfærd.