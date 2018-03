Grådighed: Ved Oscaruddelingen i år blev "The American Dream" endnu engang fremhævet som USA's drivkraft og DNA. Mange kneb en tåre, fordi dette slagord rammer lige ned i hjertekulen på enhver "troende" og velaflagt amerikaner.

Men hvad nu hvis DNA'et i virkeligheden er "The American Greed" (grådighed). Det lyder jo knap så flatterende, men er det ikke mere ærligt, at sige det lige ud? Grådighed er jo også en drivkraft.

Lige nu sætter Trump fuld gas på sin "America First"-doktrin, som meget vel kan starte en verdensomspændende handelskrig. Det er bestemt ikke det, verden har brug for, men det er desværre nok det, som Trump har brug for, så han kan pleje sine vilde valgløfter.

Den amerikanske politolog Patrick J. Deneen har skrevet en ny bog, "Why Liberalism Failed" (hvorfor liberalismen slog fejl), hvor han fremfører de provokerende synspunkter, "at de lavere samfundsklasser bryder sammen, fordi eliten vil leve godt", og "at liberalismen som ideologi har sejret sig selv ihjel".

Deneen siger også: "Det liberale demokrati er lige nu i krise i både USA og Europa. Vi ser det i valget af Trump, i brexit-afstemningen og i populistiske bevægelsers generelle fremmarch. Trumps vej til magten blev banet af en omsiggribende følelse af utilfredshed og hjælpeløshed i dele af det amerikanske samfund, og således er valget af Trump symptomatisk for den liberale verdensordens krise, men længslen efter en stærk mand, der kan rette op på dårligdommene, afspejler liberalismens tro på, at nationalstaten kan løse alt. Jeg kan ikke forestille mig en person, der er dårligere rustet til at forholde sig til den sociale sammenhængskrafts opløsning, end Donald Trump".

Tyskland har også mærket populismens urolige strømninger, men lader da til omsider, at kunne få endnu en periode "mit stabilität" og "übermutti" Merkel ved roret - godt for det - godt for os alle.

Italien - dette charmerende, uregerlige og korrupte land - står uden tvivl over for endnu en periode med politisk usikkerhed og uro. Her kan man virkelig tale om et udtalt behov for "en stærk M/K", som kunne samle det enorme puslespil, som Italien er. Lige nu ser paven ud til at være den person, som flest italienere kan sympatisere med.