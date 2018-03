Otterup: Under et natligt indbrud i en virksomhed på Ørkebyvej stjal tyve en generator samt diverse værktøj fra lageret. De ubudne gæster fik adgang til lagerhallen ved at bryde en dør op med et koben. Ifølge Fyns Politi skete indbruddet i byens erhvervskvarter natten til fredag./EXP