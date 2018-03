Læserbrev: Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug kræver nu, at alle grøfter og vandløb renses for vegetation, så de kan fungere som ordentlige kloakafløb skal.

Ja, jeg skriver kloakafløb. Det er sådan landbruget opfatter vore bække og åer. Udvaskninger af gødning, pesticider, fungicider og herbicider skal hurtigst muligt ud i vore fjorde og farvande, hvis det står til Bæredygtigt Landbrug. Iltsvind og fiskedød følger.

Med til bæredygtighed hører, at man ikke ødelægger naturværdier, som for eksempel vandkvaliteten i bække, åer og indre danske farvande, så find dog lige på et nyt navn til den forening.

Korrekt medicinering af syge dyr er også en del af bæredygtighed, og det er et lovkrav for svineavleren at notere, med hvad, hvor meget og hvor ofte et dyr medicineres.

Syv procent af landmændene overholder ikke reglerne, oplyser Fødevarestyrelsen.

Er det da så slemt? Ja, denne form for sløseri og ligegyldighed fra landmandens side er med til at øge bakteriers resistens over for antibiotika. Man kan ikke bare fodre løs med antibiotika på må og få og tro, at det går godt. Det er jo også allerede gået galt.

Danske grise er inficeret med MRSA i en sådan grad, at man bliver spurgt, om man har været i kontakt med svin eller landbrug, hver gang man skal på hospitalet.

Det er farligt at bo i vindretningen, når der spredes gylle fra svin. Op til en afstand af fem kilometer. Husk det næste gang stanken fra landbruget rammer dine næsebor.