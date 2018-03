Debat: Fakta om film i TV.

Synspunkt: På et tidspunkt begyndte jeg at bemærke de tilbagevendende udsendelser i programoversigterne, og jeg var tilbøjelig til at synge med i forargelsens kor: "Hvorfor alle de genudsendelser?"

Men så tog fornuften over, og jeg ønskede dokumentation for påstanden om for mange genudsendelser. Det er ikke nok at bygge en holdning på fornemmelse og gætterier. Der skal solide fakta på bordet, hvilket kræver en grundig undersøgelse. Derfor registrerede jeg alle sendte spillefilm i kanalerne DR1, DR2, DR3, DRK, TV2, TV2Charlie, TV2Zulu og TV2Fri i årene 2016 og 2017. Det var overkommeligt at udvide undersøgelsen, så den ikke kun fokuserede på genudsendelserne, men også inddrog andre fakta. Derfor blev hver film registreret med TV-kanal, kvalitet, genre, produktionslande, premiereår, genudsendelser, ugedage og tidspunkter. Disse data er parvis krydsede, og resultaterne kan ses på www.tvq.dk.

Undersøgelsens resultater udmønter sig i tabeller, hvori man kan aflæse de faktiske forhold. Disse nøgne fakta er behageligt indiskutable, og ved at holde sig til dem undgår man mediepolitiske og økonomiske argumenter i en subjektiv og til tider følelsesladet debat.

Fakta er blandt andet: I 2017 havde alle otte TV-kanaler 3826 filmforevisninger, heraf var de 2799 = 73,2 procent genudsendelser (en genudsendelse defineres her som en filmforevisning, der sendes inden for 12 måneder siden seneste forevisning af samme film).

DRK er den kanal, hvis filmforevisninger er af bedste kvalitet. 5445 styk eller 60,4 procent af forevisningerne hører til kategorien drama. 69,1 procent af alle forevisninger var produceret af U.S.A. Familiefilm er den genre, der er af dårligste kvalitet. Disse og alle de andre indiskutable fakta leder frem til den egentlige diskussion om TV-kanalernes politik på spillefilmsområdet. Denne politik kan i høj grad diskuteres - og bliver det jævnligt. Følgende afsnit er et bidrag til denne diskussion.

Som seer må man kunne forlange - eller i det mindste forvente - alsidighed og kvalitet. Derfor skuffes man, når DR3 sender samme film for 15. gang på 22 måneder, og TV2 sender den film, der er kåret som den 9. dårligste film i verden.

Dette og lignende sære valg fra TV-stationernes side er medvirkende årsag til fravalg af TV og tilvalg af streaming-tjenesterne. Der fremkom mange besynderlige overraskelser ved bearbejdningen af de mange fakta i min undersøgelse, og en undren over disse besynderligheder kastede nogle spørgsmål af sig. Spørgsmålene er retoriske og farvet af min holdning. De giver et negativt billede af nogle af TV-kanalernes politik på spillefilmsområdet, hvilket stemmer overens med intentionen med denne artikel.

Hvorfor er 84,7 procent af DR3's film og 73,2 procent af alle kanalernes film genudsendelser?

13 landes film (143 forevisninger) bliver vist efter midnat. Hvorfor er disse lande bortvist fra primetime?

Hvorfor vises de bedste film i timen 01:00-01:59?

Hvorfor starter de fleste forevisninger på DRK efter midnat?

Hvorfor sendte DR's kanaler "The Whistleblower" 15 gange på to år?

Hvorfor sender DR ialt 97 forevisninger af kun ni forskellige film på to år?

Hvorfor omtaler DR's og TV2's programomtaler jævnligt film som "amerikansk thriller" og "amerikansk krimikomedie", når filmene er produceret af for eksempel Frankrig, Belgien, Spanien eller Sverige?

Hvorfor viser DR samme film fem gange på 20 dage?

Hvorfor viser TV2Fri samme film fire gange på 14 dage?

Hvorfor viser TV2Fri samme film fire gange på 13 dage?

Hvorfor sender DRK 21 film fra april til december 2017, hvor hver film bliver vist tre gange inden for syv dage?

Hvorfor er USA repræsenteret med 90,7 procent af forevisningerne i TV2 Zulu?

Svarene kan jeg allerede høre tage afsæt i økonomiske hensyn og begrænsninger, pressede budgetter og indkøb af færdigpakkede tilbud på filmmesserne som en forsvarlig anskaffelsespolitik, hensynet til seernes ønsker og annoncørernes krav til seertal - de store gulvvioliner er allerede taget frem.

Kære TV-kanaler: Hav dog en selvstændig holdning til den del af jeres underholdning, der handler om spillefilm. Så undgår vi at skulle sidde til langt ud på natten for at opleve godt skuespil og flotte scener. Som regel efter en aften med én af Hollywoods standardtemaer præsenteret med eksplosioner, blod og glasskår i en handling, der altid foregår i USA. Giv os filmseere en ansvarlig prioritering af jeres programmer, hvor kvalitet og alsidighed på almindelige TV-tidspunkter er en selvfølge.

Læseren kan få en fuldstændig oversigt over alle 7875 film fra de otte TV-kanaler på hjemmesiden www.tvq.dk.