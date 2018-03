Debat: Idiotisk klapjagt på ældre bilister

Læserbrev: Så kom den op - endnu en gang. Det minder om klapjagt på en særlig befolkningsgruppe: de ældre.

Spørgsmålet om ældres evne til at køre bil. Spild af ord og spild af tid.

En fynsk bilist anker over, at det obligatoriske lægetjek af ældre bilister blev ophævet. Som støtte for sine synspunkter peger han på en enkeltstående situation på Svendborgmotorvejen, hvor en ældre trafikant forvildede sig over i den forkerte kørebane - modsat færdselsretningen. Men en enlig svale, gør ingen sommer.

Hvis kritikeren tvivler på egne køreevner, kan han jo bare gå til lægen og få det tjekket. Ved at kritisere de ældre og lovgivernes afgørelse, kaster kritikeren en generel mistanke om uredelighed over på sine ældre medtrafikanter og - som det så poetisk hedder: Skider i egen rede.

Lægeforeningen, der har mistet millioner, da kontrollen ophørte, var ikke sen til at kræve lægetjekket tilbageført. Så kan lægerne med lovens velsignelse på ny flå pengene op af lommerne på økonomisk svagt funderede ældre med et transportbehov. Det er typisk dansk, men under lavmålet at gå i flæsket på samfundets svageste, børnene, de syge, de ældre og de intellektuelt svækkede, der ikke kan værge for sig. Kritikken er ren idioti.

Trafiksikkerhedsforskningen har gentagne gange vist, at de ældre kører samvittighedsfuldt og godt nok.

"De har livserfaringen, og langt de fleste ældre ved, hvornår det er tid at stoppe. Det er mere de unge, der er i farezonen. Som regel bliver man en bedre bilist med alderen", konkluderer trafikseniorforsker Anu Siren i Fyens Stiftstidende.