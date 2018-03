Debat: Om lidt er vi alle omskåret

Læserbrev: Imens sorte liberale ministerbiler åbenlyst og magtfulde kører nye rettigheder formet som tvang ind i ghettoområdet, tages der i det skjulte fat på at "omskære" den danske befolkning til et nyt mindset.

Regeringen ser ud til at lade den 70-årig Ray Kurtzweil, en mand med paradisdrømme, teknologiguruen og en af stifterne af tænketanken i Silicon Valley 2008, tage over. Et Danmark i front med Big Data, Internet of Things og kunstig intelligens - nu måske med sensorer og kameraer i biler, og adgang til befolkningens mobiler, så man blandt andet kan forudse destruktiv adfærd.

Den offentlig sektor står for at blive disruptet af robotter, 3D-printere og kunstig intelligens; en teknologi, der ikke ved noget om, hvordan teknologi bruges til gavn for samfundet. Om lidt er vi alle "omskåret" mentalt til fordel for teknologiens frie udfoldelse.