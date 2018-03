Bil

Trafik: Biler, der kører rundt uden tændt kørelys i baglygterne, er noget, der kan sætte en skræk i livet på andre trafikanter, fordi man lettere overser bilen. I værste fald kan det føre til farlige situationer eller ulykker, hvis man ikke opdager en forankørende bil, før det er for sent.

I en ny undersøgelse, som Userneeds har gennemført for Rådet for Sikker Trafik, siger hele syv ud af ti bilister, at de inden for de seneste tre måneder har oplevet andre bilister, som kørte med baglygterne slukket, selvom det var mørkt eller tåget.

Jesper Sølund, Rådet for Sikker Trafik

12 procent af de adspurgte svarer desuden, at de har oplevet en kritisk situation, fordi en anden bilist ikke havde lys i baglygterne.

- Det kan skabe utryghed og i værste fald farlige situationer, når man kommer kørende og pludselig opdager en bil foran sig, der var skjult i snevejret, mørket eller tågen. Det er vigtigt, at man husker at få tændt baglygterne og reagerer, hvis bilister bagved begynder at blinke med lyset. Så er det formentlig, fordi ens bil er helt mørkelagt bagpå, siger Jesper Sølund, dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelse.