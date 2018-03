Den første time af sin telefontid har Skat besvaret 1800 opkald om danskernes årsopgørelse.

Det oplyser Skat på det sociale medie Twitter mandag formiddag.

Det er ifølge Rikke Madsen, presseansvarlig hos Skat, som forventet. Alligevel kan man risikere ikke at kunne komme igennem.

- Men vi ved også, at selv om vi besvarer mange opkald, og selv om vi har kaldt flere folk på arbejde, så vil der stadig være folk, som bliver afvist eller slet ikke kan komme igennem, forklarer hun.

Hun peger på, at Skat gør, hvad de kan for at hjælpe alle, og Skat opfordrer til, at man er tålmodig eller prøver igen senere.

- Ellers er der også mulighed for, at man kan få svar på sine spørgsmål på de sociale medier og en chatfunktion, som vi har på Skat.dk, siger Rikke Madsen.

Skat forventer at besvare 80.000 telefonopkald i den første uge efter årsopgørelsens offentliggørelse.

De typiske spørgsmål, som danskerne ringet ind med, er tilkørselsfradrag, hvordan man skal forstå skatteværdien af et fradrag, og hvorfor de har fået en restskat, forklarer Rikke Madsen.

Traditionen tro kunne danskerne smugkigge på deres årsopgørelse, der blev endelig tilgængelig mandag morgen, flere dage i forvejen.

Den blev offentliggjort fredag klokken 18. Siden har danskere logget ind 2,9 millioner gange på Skats hjemmeside.

Skats telefoner har åbent indtil klokken 20.