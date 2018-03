Debat: Vi anpartshavere kan intet gøre imod en sølle og uprofessionel personalepolitik

Da Dunkærslagteren gik konkurs, var vi mange, som blev rigtigt glade, da nogle ærøboer tog initiativ til at oprette et anpartsselskab, som skulle fortsætte Dunkærslagterens virksomhed på øen. Jeg var en af de mange, som bød ind med en lille anpart - bare 1000 kroner, men mange bække små. Adskillige bød ind med meget større beløb.

Anpartsselskabet blev oprettet ved en stiftende generalforsamling, hvor de to største anpartshavere til manges forbløffelse krævede, at disse to personer til enhver tid skulle have fuld kontrol med selskabet. En meget mystisk ordning, som et overvældende flertal dog gik ind for. I hvert fald stemte kun to personer imod, den ene var undertegnede. Så det måtte jo blive sådan.