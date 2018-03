Nr. Broby/Brobyværk: Der er snart gået et år, siden Faaborg-Midtfyn Kommune trommede beboere sammen i Nr. Broby og Brobyværk for at få nogle gode bud på, hvordan millioner af kroner til fornyelse af byområderne skal bruges. Siden har en og anden måske tænkt ved sig selv, at der nok ikke kommer nogen bukser af det skind foreløbig. Men det er forkert.

Planen er for længst godkendt af politikerne, og nu har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen også givet grønt lys. Styrelsen bidrager med to millioner kroner til områdefornyelsen, kommunen med fire millioner.

Åbent kontor Der er syv nøgleprojekter i forskønnelsen af Nr. Broby og Brobyværk. Kirsebærtræerne i Nr. Broby er et af dem.Nogle af de andre, der ligger først for, er hallerne. I Brobyværk lægges der ud med et midlertidigt skatersted. Det skal med tiden blive til noget mere permanent. Ved Nr. Broby Hallen lægges der også op til udendørs aktiviteter, men først og fremmest skal der gøres noget ved den kedelige og trafikerede parkeringsplads foran hallen.



Ved kommunens arrangement med åbent bykontor mandag 19. marts klokken 15-17 på Nr. Broby Friskole er alle velkomne til at hilse på og få en snak med projektgruppen og de forskellige rådgivere, som kommunen har allieret sig med til byfornyelsen.



Det drejer sig om firmaerne Gustin Landskab, Move, Out of Office Architecture samt Morten Storgaard.



Der er syv nøgleprojekter i forskønnelsen af Nr. Broby og Brobyværk. Kirsebærtræerne i Nr. Broby er et af dem.Nogle af de andre, der ligger først for, er hallerne. I Brobyværk lægges der ud med et midlertidigt skatersted. Det skal med tiden blive til noget mere permanent. Ved Nr. Broby Hallen lægges der også op til udendørs aktiviteter, men først og fremmest skal der gøres noget ved den kedelige og trafikerede parkeringsplads foran hallen.Ved kommunens arrangement med åbent bykontor mandag 19. marts klokken 15-17 på Nr. Broby Friskole er alle velkomne til at hilse på og få en snak med projektgruppen og de forskellige rådgivere, som kommunen har allieret sig med til byfornyelsen.Det drejer sig om firmaerne Gustin Landskab, Move, Out of Office Architecture samt Morten Storgaard. Programmet for områdefornyelsen kan hentes på kommunens hjemmeside.

- Inden vi går i gang med noget for alvor, vil vi gerne give beboerne mulighed for at komme og stille spørgsmål til kommunens rådgivere, fortæller projektleder Hanne Raunsmed, Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Derfor holder vi åbent kontor mandag 19. marts, og det foregår på Nr. Broby Friskole mellem klokken 15 og 17.

Borgerne kan blandt andet få svar på spørgsmål til planen om at plante kirsebærtræer langs hovedstrøget gennem Nr. Broby. Her bliver borgerne direkte involveret med kommunens tilbud om at forære et kirsebærtræ til alle beboere langs hovedgaden, hvis de vil plante træet i deres forhave. Hvordan skal det foregå? Hvem planter træet - og vander det? Hvornår skal det ske? Og hvem bestemmer, hvilken sort af kirsebærtræ?