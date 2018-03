Det bliver en af de største koncerter i Odense nogensinde, når Guns N'Roses til sommer spiller på Dyrskuepladsen i Odense for op mod 40.000 publikummere. Og nu bliver koncerten den 6. juni endnu større.

I hvert fald kan koncertarrangøren Live Culture nu løfte sløret for opvarmningen, som to bands skal stå for. Hovednavnet blandt opvarmerne bliver den walisiske rockgruppe Manic Street Preachers, som startede karrieren som rebelsk og samfundsrevsende punkrock-kvartet på albummet "Generation Terrorists" fra 1992.

I år kan Manics fejre 20-års-jubilæum for det album, der i 1998 gik #1 i hjemlandet, klassikeren "This Is My Truth Tell Me Yours". Albummet kastede nogle kæmpe hits af sig "If You Tolerate This Your Children Will Be Next", "You Stole The Sun From My Heart", "Tsunami" og "The Everlasting", og bandet pointerede for alvor deres status som arena-band.

Og til koncerten i Odense bliver der formentlig også plads til nyt materiale. Bandet udgiver 6. april et nyt album med titlen "Resistance Is Futile".

Foruden det walisiske rockband, bliver det fire fire unge fyre fra Michigan med bandnavnet Greta Van Fleet, der får æren at at åbne på scenen.

Bandet spiller halvfjerdser-inspireret rock'n'roll med tunge bluesede riff, og en rock-sound der trækker stærke referencer til Led Zeppelin, og med forsanger Josh Kiszka der endda er blevet sammenlignet med netop Robert Plants hæse growl.