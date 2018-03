ANALYSE: Netop som landsholdets træner Åge Hareide tirsdag middag skulle udtage den første landsholdstrup før VM-slutrunden i Rusland, gik det galt for et par stærke kort til den endelige VM-trupudtagelse.

Andreas Bjelland ødelagde et eller andet ved den ene akillessene efter et minuts spilletid for Brentford mod Millwall. Det så ikke godt ud. Hans mulige afløser i en dansk start-formation gik så også i stykker. Jannik Vestergaard fra Mönchengladbach har pådraget sig et brud i foden.

Begge to skader som sagtens kan gå hen og give Danmarks norske landstræner hovedbrud før den endelige VM-udtagelse den 8. maj.

Bjelland er den begavede venstrefodede stopper med det fine afspil, der gjorde anfører Simon Kjær tryg i VM-kvalifikationen. Jannik Vestergaard var et oplagt alternativ og unik med sit vingefang, spilforståelse og hovedspil.

Foreløbig er den trup, som Hareide udtager tirsdag i spil til testkampene mod Panama i Brøndby og Chile i Aalborg.

Skaderne betyder, at Mathias Zanka Jørgensen træder frem i rampelyset, selv om startformationen formentlig vil indbære, at Simon Kjær skal spille sammen med Andreas Christensen, der trods et par kampafgørende fejl på allerhøjeste niveau for Chelsea stadig er et uundværligt talent i svøb.

Men på et af de yderste mandater kan sagtens enten Kölns Frederik Sørensen eller Erik Sviatchenko klemme sig ind som fjerde stopper i truppen.

Hareide har heller ikke mulighed for at udtage de skadede Jonas Knudsen (Ipswich), Daniel Wass (Celta Vigo) og Kasper Dolberg (Ajax).

Spændende er det, om der i bunken af midtbane-typer som Mathias Jensen, Pierre-Emile Højbjerg, Jakob Poulsen eller sågar Christian Nørgaard eller Mikkel Duelund ligger en mørk hest til den endelige VM-trup.

Måske giver Åge Hareide et fingerpeg allerede tirsdag middag. Nordmanden har hele tiden sagt, at der blot er få huller i den trup, der ligger i baghovedet på ham efter VM-kvalifikationen. De spillere, der bragte Danmark til Rusland vil være svære at slå hjem til start.

Det kan kun skader. Som Bjellands og Vestergaards.