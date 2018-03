Aarup: Der var trængsel på kirkebænkene i Aarup Kirke kort før gospelgudstjenesten skulle gå i gang søndag 11. marts klokken 16. 250 forældre, bedsteforældre og enkelte oldeforældre og øvrige kirkegængere ville opleve, hvad de 58 konfirmander havde øvet sig på i timerne forud for koncerten.

Kirkerummet sydede af spænding, fortæller menighedsrådsformand Jan Julin.

Rune Herholdt, som stod for undervisningen, indledte gudstjenesten med en sang, hvorefter sognepræst Rikke Steen Knudsen tog ordet, inden de kommende konfirmander entredede kirken til stående klapsalver.

Det helt magiske øjeblik kom dog, da konfirmander henvendt til forældrene sang "You are not alone", hvorefter alle i kirken svarede konfirmanderne igen med et "You are not alone"

- Her fik mange forældre brug for en enkel kleenex, for det var virklig et magisk øjeblik, fortæller Jan Julin.

Gudstjenesten sluttede med fællessangen "Linedanseren" og et enkelt ekstranummer.