Ethvert fremskridt i den kommende dialog med Nordkorea om sikkerhed og atomvåben må være ledsaget af diskussioner om respekt for menneskerettighederne.

Det siger FN's særlige efterforsker på området, Tomas Ojea-Quintana, i FN's Menneskerettighedsråd.

- Nordkoreas omfattende straffesystem og de mange strenge forbud mod alle former for fri meningstilkendegivelse, mod frie bevægelser og forbud mod adgang til information, fortsætter med at indgyde frygt for staten, da alle indbyggere er overladt til uberegnelige embedsmænds nåde, siger han.

Nordkoreas delegation deltog ikke i debatten om undertrykkelsen af menneskerettighederne i deres land.

Nordkorea anerkender ikke det mandat, som Ojea-Quintana har fået af FN som særlig overvåger af menneskerettighedskrænkelser i den kommunistiske stat.

EU udtrykker dyb bekymring over fortsatte krænkelser. Nogle kan betegnes som "forbrydelser mod menneskeheden", lyder det.

Nordkorea har i årevis været berygtet for at have fængselslejre med slavearbejde og systematisk udsultning af fanger.