Mandag morgen har tåget ligget tyk som en dyne henover Fyn. Det har resulteret i adskillige uheld på øen, blandt andet tre ved Ny Lillebæltsbro, hvor motorvejen indtil 9.50 var spærret i begge spor.

Nu finder Fyns Politi det nødvendigt at opfordre til, at folk begynder at køre efter vejrforholdene.

- Folk kører simpelthen ikke efter forholdene. De kører alt for stærkt, og de holder slet, slet ikke nok afstand. Det er ærtesuppe derude, så vi opfordrer til, at folk begynder at køre efter forholdene, siger Charlotte Nyborg, pressechef ved Fyns Politi.

Desuden har politiet mandag morgen fået adskillige henvendelser om, at en del ikke ikke har tændt deres baglys, fortæller Charlotte Nyborg.

- Nogle kører helt uden baglys, hører vi. Folk har de her nye biler, hvor kørelyset kun er forlyset, og så har de ikke været opmærksomme på, at baglygterne ikke er tændt. Så det opfordrer vi også kraftigt til. Sørg for at baglygterne er tændt, siger Charlotte Nyborg, pressechef ved Fyns Politi og tilføjer: