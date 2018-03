OPDATERET klokken 12.35 med tweet fra Sydjyllands Politi, som oplyser, at der meldes om to døde og 10 kvæstede i ulykker på E45.

Der er sket tre uheld, og syv-otte personer er kommet til skade. Ulykkerne er sket i nordgående retning, men politiet oplyser på Twitter, at vejen også er afspærret i sydgående retning for at få plads til at behandle kvæstede.

DMI har varslet tæt tåge mandag morgen og formiddag med sigt under 100 meter på store dele af Fyn og Jylland. I Syd- og Sønderjylland kan vejene også være glatte på grund af rim.

Politiet opfordrer bilisterne til at køre efter forholdene og sætte farten ned og holde afstand. Desuden beder politiet bilisterne om at huske at tænde baglygterne.

I Aalborg Lufthavn var sigtbarheden mandag morgen så dårlig, at to fly fra København ikke kunne lande, men måtte vende om, oplyser lufthavnsdirektør Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn, til dr.dk.

- Et SAS-fly og et fly fra Norwegian, begge fra København, måtte returnere til København på grund af sigtbarheden, siger han til dr.dk.

Ifølge lufthavnsdirektøren skal fly bruge en sigtbarhed på 350 meter for at lande. På grund af tåge var sigtbarheden mandag morgen nede på 250 meter.