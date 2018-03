Svendborg: De tyve, der natten mellem lørdag og søndag brød ind i Bokseklubben Rollos klublokaler i Midtbyhallen på Johannes Jørgensens Vej i Svendborg, er måske blevet fanget af et overvågningskamera.

Det håber bestyrelsesmedlem i bokseklubben, Henrik Hansen, i hvert fald.

- Både Midtbyhallen og Solo Fitness har overvågningskameraer, og vi skal nu have kigget båndene igennem, siger Henrik Hansen.

Tyvene har forberedt sig godt, for der er sat et cigaretskod i klemme i låsen, så de har kunnet gå ind fra idrætshallen til klubbens lokaler uden at brække døren op.

I bokseklubbens lokaler har de brækket et skab op og stjålet en pengekasse. Hvor meget der var i kassen, ved Henrik Hansen ikke, men han vurderer, at der har været mellem 500 og 2000 kroner.

- Det afhænger af, hvor mange der har betalt kontingent i torsdags, og det har vi ikke overblik over endnu, siger han.

Tyvene har også forsøgt at sparke en dør op til endnu et klublokale, men det er ikke lykkedes.

Formand for bokseklubben, Christel Black, forlod klubben lørdag klokken 17.30, og her så hun to unge fyre i hættetrøjer luske omkring.

- Om de har noget med indbruddet at gøre, ved vi ikke, men da Christel henvendte sig til dem, løb de, fortæller Henrik Hansen.

Indbruddet er anmeldt til politiet.